Великобритания подняла истребители из-за российских самолетов

ВВС Великобритании были вынуждены поднять по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за пролетавшего недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает портал AirLive.

Российское судно направлялось на запад. Заметившие его британские ВВС попытались перехватить его у Шотландских островов. Норвегия также подняла два истребителя, а еще один, F-16, выпустили Нидерланды.

Портал отмечает, что российский бомбардировщик так и не перехватили. Москва пока не комментировала это происшествие.

В конце августа 2019 года британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30. Они сопроводили Су-30, когда пролетали над Балтийским морем.