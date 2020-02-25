Путин: Россия отдала долги всех республик бывшего СССР

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, комментируя предложения внести в Основной закон страны положение о том, что Россия является правопреемником СССР и Российской империи.

По словам Путина, только за одну Украину Россия отдала 16 млрд долгов. При этом российский лидер не уточнил, в какой валюте были выплачены кредиты за Украинскую Советскую Социалистическую Республику.