SOCAR подтвердила поставку нефти Беларуси

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ближайшее время поставит Беларуси один танкер нефти, по второму пока идут переговоры. Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

"На данный момент мы подтверждаем контракт по продаже одного танкера нефти белорусской стороне, сделка будет реализована в ближайшее время. По второму танкеру пока идут переговоры", - заявил И.Ахмедов.

Беларусь и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Беларуси сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.