Самым старым мужчиной в мире стал 111-летний британец

После смерти 112-летнего жителя Японии Титэцу Ватанабэ старейшим мужчиной в мире может стать британец Роберт Уэйтон. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Уэйтон родился 29 марта 1908 года и через месяц отметит 112-летие. Хотя его пока не внесли в Книгу рекордов Гиннесса, он считается самым старым мужчиной в мире с подтвержденной датой рождения.

Британец вырос в английском городе Кингстон-апон-Халл, работал инженером и учителем, а теперь живет в доме престарелых в городе Альтон, графство Гэмпшир. У него два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков.