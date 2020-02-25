Мировые державы обеспокоены судьбой иранского ядерного соглашения

Мировые державы, подписавшие ядерное соглашение с Ираном, выразили «серьезную обеспокоенность в связи с нарушениями сделки со стороны Тегерана», передает AP.

Посол Китая в ООН Ван Цунь после переговоров в Вене между сторонами соглашения, включая Иран, заявил, что что они «стремятся со временем выработать конкретное решение, чтобы защитить» соглашение 2015 года.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил журналистам, что Иран по-прежнему «открыт для любой инициативы, которая может обеспечить иранские дивиденды от соглашения».

В заявлении по итогам встречи глава дипломатии ЕС Джозеп Боррелл отметил, что «были выражены серьезные опасения по поводу выполнения ядерных обязательств Ирана в соответствии с соглашением».