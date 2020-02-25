Первый инфицированный коронавирусом - гражданин Грузии 50 лет, который накануне приехал из Ирана. Мужчина попал в Грузию через Азербайджан. Глава Минздрава Грузии также отметила, что зараженный сразу был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси и не контактировал с другими людьми.

"Человек, у которого подтвердилось инфицирование, на сегодняшний день практически клинически здоров, есть циркуляция вируса. В целом, в 82% случаев эта болезнь протекает в легкой форме", - сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

В настоящее время в инфекционной больнице в Тбилиси находятся 14 пациентов с высокой температурой, из них 11 граждан Грузии, а также гражданин Китая и Ирана.

* * *

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом», — сказала она.

Министр уточнила, что заболевший гражданин Грузии приехал 25 февраля из Ирана через Азербайджан.