Космический туризм набирает обороты

Компания Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном для коммерческого освоения космоса и зарегистрированная в Калифорнии, заявила в среду о росте продаж билетов на туристические полеты на околоземную орбиту. Спрос на подобные услуги растет стремительно, передает BBC.

Пассажирский космический корабль SpaceShipTwo проходит летные испытания с декабря 2018 года. Начало туристических рейсов планируется на конец 2020-го. Компания получила около 8000 заявок. Еще в сентябре прошлого года желающих было в два раза меньше.

В связи с резким ростом числа заявок Virgin Galactic в дальнейшем станет взимать с каждого подающего заявку депозит в размере 1000 долларов, который будет возвращен, если полет не состоится.

Капитализация Virgin Atlantic за месяц подскочила с 2,4 млрд до 7,06 млрд долларов (данные Bloomberg на 25 февраля). На торгах в Нью-Йорке 20 февраля акции Virgin Galactic достигли исторического максимума - 42,4 доллара за штуку.