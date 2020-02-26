Первые больные коронавирусом появились в Пакистане

В Пакистане появились первые случаи коронавируса. Сначала журналисты TOLO news сообщили о положительном анализе у одного человека, затем в Минздраве информировали о втором заболевшем.

Вирус попал в страну, в частности, «иранским путем»: из Ирана прилетел один пациент.

Ранее россиян призвали не ездить не только в Китай, где зародился новый коронавирус, но и в Иран, Италию и Южную Корею, где уже достаточно смертельных исходов.

Китайские медики намерены создать пероральную вакцину против COVID-19, но это вопрос времени. По данным на среду, заразились коронавирусом нового типа свыше 80 тыс. человек в более чем 30 странах.