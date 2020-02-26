Власти Грузии ограничили поездки в Иран

Власти Грузии приняли решение ограничить поездки в Иран из-за опасности распространения коронавируса, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге в среду.

В Грузии сегодня подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный - гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана. Мужчина 50 лет попал в Грузию через Азербайджан.

"На встрече с премьер-министром Грузии было принято решение: у нас нет границы с Ираном, но на протяжении двух недель будет ограничено передвижение для граждан Ирана. Передвижение также будет ограничено для граждан Грузии, едущих в Иран", - сказала Тикарадзе.