Столкновения, вызванные новым законом о гражданстве, обернулись смертью по меньшей мере 24 человек, десятки домов и магазинов разгромлены и разграблены. Погрому подверглись мечети. Около двухсот человек получили ранения, включая огнестрельные, и находятся в больницах. По меньшей мере двое полицейских убиты. Часть людей погибла, прыгая вниз с высоких этажей при попытке спастись от погромщиков. На улицах Дели, в первую очередь в северо-западных мусульманских районах, размещены дополнительные подразделения полиции в специальном снаряжении. Арестованы больше ста человек. Но говорить, что ожесточение пошло на спад и насилие остановлено, не приходится.

После четырех дней кровавых стычек между индуистами и мусульманами в Дели премьер-министр Индии призвал стороны к «миру и братству». Нарендра Моди, проводник националистической и по сути антимусульманской политики, пожинает ее плоды.

В декабре парламент утвердил гарантии гражданства для беженцев из соседних с Индией стран, за исключением лиц мусульманского вероисповедания. Очевидно, что эта мера направлена против увеличения мусульманского населения в штатах и территориях, граничащих с Пакистаном. Но в самой Индии из почти 1,4 миллиарда человек около 190 миллионов – мусульмане, которые ощущают себя гражданами второго сорта. Политика насаждения конфессионального однообразия тут обречена на острые конфликты.

Нынешняя вспышка насилия была спровоцирована политиком из правящей Индийской народной партии Каприлой Мишрой, который натравил толпу на мусульман, блокировавший дорогу на северо-западе Дели в знак протеста против закона о гражданстве. Все началось со взаимных оскорблений и забрасывания друг друга камнями, а вскоре насилие перекинулось и на соседние улицы и районы.

После нескольких дней непрекращающихся столкновений главный министр Дели Арвинд Кейривал назвал ситуацию тревожной, сказал, что полиция не справляется и призвал вмешаться военных. Но советник по национальной безопасности Айит Довал заявил, что ситуация под контролем. В Дели введен ряд ограничений, в частности запрет на собрание на улице больше четырех человек. Власти уверяют, что не допустят повторения 1984 года. Тогда в ответ на покушение и убийство премьер-министра Индиры Ганди сикхскими заговорщиками по столице прошла волна погромов, в которой погибли около трех тысяч сикхов.

Надо отдать должное, часть индуистов укрывала у себя соседей-мусульман, с которыми много лет живет бок о бок, а некоторые пытались организовать патрулирование улиц, чтобы воспрепятствовать погромщикам. Но эти гражданские инициативы обречены на провал в условиях, когда главным подстрекателем насилия является государство, находящееся в руках индийских националистов, увлекшихся насаждением гражданского однообразия в чрезвычайно сложном и разнообразном обществе.