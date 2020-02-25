В Билясуваре осквернили могилу шехида

По его словам, 21 февраля он пришел на могилу брата и увидел, что надгробие сломано и похищен флаг, который был на могиле шехида.

В селе Бейдили в Билясуварском районе осквернена могила шехида Махира Мамедова, павшего в боях за Карабах . Об этом haqqin.az сообщил брат шехида Сахиб Мамедов.

«Я пришел на могилу брата и увидел, что могила осквернена – сломано надгробие и похищен флаг. Я немедленно сообщил об этом правоохранительным органам. Ведь тот, кто осквернил могилу шехида, павшего за Карабах, завтра предаст и Родину», - сказал Сахиб Мамедов.

Он возмущен тем, что до сих пор не найден вандал, который осквернил могилу шехида несмотря на то, что прошла почти неделя.

«Я жаловался в полицию, прокуратуру, сообщил об этом в исполнительную власть. Но нет никакого результата. Я прошу Генпрокурора и главу МВД вмешаться в это дело и расследовать его», - говорит брат шехида.

В качестве протеста против того, что осквернена могила шехида, жители села Бейдили собрались перед ИВ и потребовали найти виновника в кратчайшие сроки.

В связи с этими событиями корреспондент haqqin.az позвонила в ИВ Билясуварского района. Там ей сказали, что нужно обратиться к заведующей отделом общественно-политическими и гуманитарными вопросами, заместителю главы ИВ Ляман Юзбековой. Корреспондент haqqin.az несколько часов звонила ей, но Ляман ханум так и не соизволила ответить. Не смогли ответить на вопросы и в Управлении полиции Билясуварского района.

Отметим, что шехид Махир Мамедов родился в селе Бейдили в 1977 году. Он погиб в 1996 году в селе Кюрдмахмудлу в Физулинском районе и был похоронен в родном селе.