Житель Сальяна убил бывшую жену и сжег дом Фото
Житель Сальяна 58-летний Алекпер Гусейнов убил свою бывшую жену 50-летнюю Миргубат Гусейнову. Затем он умышленно поджег дом, где она проживала, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
На место пожара были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар потушен.
Тело женщины было извлечено из горящего дома ее сыном. Конфликт произошел из-за раздела имущества.
А.Гусейнов арестован. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.