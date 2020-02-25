Нефть продолжает спад на опасениях из-за коронавируса

Котировки нефти продолжают снижаться после того, как накануне достигли минимумов за последние 13 месяцев. На них продолжают давить опасения о том, что эпидемия нового коронавируса негативно повлияет на глобальную экономику, а значит и на спрос на нефть, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Dow Jones.

Апрельские фьючерсы на Brent сегодня подешевели в Лондоне на $0,76 (на 1,42%) - до $52,67 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,73 (на 1,50%) -0 до $48 за баррель.