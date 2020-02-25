Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине. Об этом сообщил МИД королевства, объяснив это необходимостью предотвратить завоз коронавируса COVID-19 в страну, пишет Интерфакс.

Также временно запрещен въезд в королевство по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения. Кроме того, власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.

АР напоминает, что пока в странах Ближнего Востока подтверждено более 220 случаев заражения. Лидирует Иран со 139 заразившимися, 19 из которых умерли.