Грузия не впустит азербайджанцев, побывавших в Иране

Грузия временно ввела ограничения на въезд и выезд из Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Грузии.

Отмечается, что ограничения введены на две недели. В посольстве заявили, что пока не получили информацию о том, есть ли среди помещенных в Тбилисскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус людей граждане Азербайджана.

Напомним, что накануне в Грузии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Случай заражения был подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который приехал в Грузию из Ирана через Азербайджан. Его состояние на настоящее время стабильное.