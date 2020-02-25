Индонезийцев перевозили на остров на специальном плавучем госпитале в сопровождении военных кораблей. На острове все члены команды круизного лайнера пройдут дополнительное медицинское обследование и будут помещены на карантин.

Власти Индонезии доставили 188 индонезийцев, которые являлись членами экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного в начале февраля на карантин в Гонконге из-за коронавируса, на почти необитаемый остров Себару недалеко от Джакарты, сообщает газета Jakarta Post.

На острове Себару раньше располагался реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью. По заявлению властей, инфраструктура центра будет в распоряжении помещенных на карантин.

Лайнер покинул Гонконг 2 февраля с 1800 пассажирами на борту, членов экипажа на нем примерно столько же. На следующий день он вернулся в круизный терминал "Кай Так", где его и поместили на карантин. Дело в том, что у трех пассажиров этого же лайнера, которые были в путешествии с 19 по 24 января, диагностировали новый тип коронавируса, вместе с ними на борту тогда находились около 4 тысяч человек. Согласно первоначальному маршруту, World Dream должен был причалить в порту Тайваня, однако власти острова запретили вход лайнера в порт города Гаосюн на юго-западе острова, и его перенаправили в Гонконг.

Через несколько дней пассажирам и членам экипажа судна разрешили его покинуть, так как случаев заражения новым типом коронавируса не было выявлено.