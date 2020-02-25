ОАО «Азерэнержи» в рамках Программы реабилитации наряду с другими электростанциями осуществило ремонтные работы по восстановлению «потерянной» мощности на модульной электростанции «Хачмаз».

Как сообщили haqqin.az в «Азерэнержи», до принятия данного документа осенью 2018 года на указанной электростанции два агрегата из десяти вообще не функционировали, остальные восемь агрегатов работали не на полную мощность.

После проведения соответствующих работ, замены запасных частей десяти агрегатов станция функционирует на полную мощность. В результате выполненных мероприятий удалось восстановить «потерянные» 50% мощности, а также обеспечена надежная эксплуатация станции.

Напомним, «Азерэнержи» наряду с Хачмазской электростанцией также осуществляет ремонтно-реконструкционные работы на 12 электростанциях, включая шесть модульных электростанций. На сегодняшний день на 12 электростанциях восстановлено около 500 мегават «потерянной» мощности.

В рамках Программы реабилитации, охватывающей 2018-2021 годы, предусмотрено восстановление свыше 1 000 мегават «потерянной» мощности и обеспечение надежной эксплуатации.