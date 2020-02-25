Путин ответил на вопрос о двойнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Главу государства спросили об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин. Среди запросов «Путин инстаграм», «Путин Зеленский», оказался «Путин двойник доказательства». В этой связи он спросил: «А двойник есть?». Глава государства ответил отрицательно.

В то же время президент России признался, что идея такая возникала. «Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал он.