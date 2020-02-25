Еще четверо граждан Азербайджана госпитализировали в Грузии

Четверо граждан Азербайджана с подозрением на коронавирус госпитализированы в больнице в Тбилиси, сообщает Report.

Согласно информации, минувшей ночью в Тбилисскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус были госпитализированы еще 10 человек. Об этом сообщила министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр отметила, что пятеро из госпитализированных вернулись из Италии, один из них является гражданином Италии, другие – гражданами Грузии.

Еще один гражданин Грузии и четверо граждан Азербайджана вернулись из Ирана.