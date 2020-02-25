Минздрав об обнаружении коронавируса у гражданина Грузии, ехавшего через Азербайджан

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию провели совместное разбитательство после обнаружения коронавируса (COVID-19) у гражданина Грузии, вернувшегося из Ирана на родину через территорию Азербайджана. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что кадры, отражающие прохождение этого человека через таможенно-пропускной контроль, были проанализированы и установлено, что в момент прохождения через Астаринский таможенный контроль температура тела этого человека была в норме и никаких изменений в состоянии его здоровья обнаружено не было.

Вполне возможно, что в соответствии с характером заболевания симптомы коронавируса проявились в течение 10-12 часов, которые потребовались для прохождения пути от Астаринского таможенного пропускного пункта до границы с Грузией. Инкубационный период вируса составляет 14 дней, в течение которых он может не проявляться, отмечает ведомство.

Предпринимаются все меры по этому факту. Установлены все лица, которые имели контакт с гражданином Грузии, в том числе пограничники, таможенники, медсестры, все они взяты под медицинский контроль, отмечает Минздрав.