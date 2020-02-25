Иран готов провести военные учения с Азербайджаном

Тегеран готов провести совместные морские учения с Военно-морскими силами Азербайджана на различных тактических уровнях, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади во время встречи с заместителем министра обороны Азербайджана по логистике генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на Mehr News.

В ходе встречи Ханзади сказал, что «сегодня Иран учредил совместные заседания комиссий по сотрудничеству со многими странами мира, и число этих совместных комиссий, проводимых с соседними странами и даже экстерриториальными странами, увеличивается».

Ханзади отметил, что геополитика в северной части Исламской Республики, в которой находится Каспийское море, является наиболее важным компонентом близости и взаимодействия ВМС соседних стран, добавив: «Пока что Иран провел много конструктивных переговоров по вопросам, касающимся Каспийского моря, на уровне правительств, а также пяти военно-морских сил на Каспии, результаты которых привели к подписанию соглашений».