Южнокорейцы требуют отставки президента из-за коронавируса

В Южной Корее более миллиона человек подписали петицию с требованием отставки президента Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой коронавирусной инфекции в стране.

Как сообщает ТАСС, в петиции содержится резкая критика в адрес Мун Чжэ Ина, который, по мнению авторов, не смог принять эффективные меры как для предотвращения проникновения инфекции в страну, так и по сдерживанию вируса после его попадания в Южную Корею.

Удвоение за сутки числа подписавших петицию, составленную еще в начале февраля, говорит о росте недовольства населения действиями властей, отмечают местные эксперты.

В случае, если любая петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти обязаны на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.