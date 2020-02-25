Премьер Грузии: Нет оснований для паники

Нет оснований для паники в связи с коронавирусом, Минздрав и другие соответствующие ведомства координированно контролируют ситуацию, заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Sputnik Грузия.

Гахария отметил, что все жители страны должны следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. "Активно продолжает работать координационный совет, в результате работы этого совета был зафиксирован первый случай коронавируса на границе так, что у него (у зараженного) фактически не было возможности контактировать ни с одним нашим гражданином. Это был первый случай, который был зафиксирован именно на границе, за что я хочу поблагодарить как сотрудников Минздрава, так и таможенников и сотрудников пограничной службы", - заявил грузинский премьер.

Вечером 26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Пациент - 50-летний гражданин Грузии, который приехал из Ирана через Азербайджан. Таможенники, контактировавшие с зараженным гражданином, отправлены в карантин. Еще один спутник гражданина Грузии лежит в инфекционной больнице под наблюдением. Заражения коронавирусом у него не выявлено, пишет Sputnik Грузия.

Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников.