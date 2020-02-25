Трамп назначил Пенса «главным по коронавирусу» в США

Президент США Дональд Трамп назначил вице-президента Майкла Пенса ответственным за усилия правительства в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Укринформ.

«Майкл Пенс будет работать с профессионалами, врачами и всеми, кто окажется привлеченным к этому», - подчеркнул Трамп, отметив, что США полностью готовы противостоять дальнейшему распространению болезни: «Благодаря тому, что мы сделали, риск для американского народа остается очень низким».

В то же время Трамп не стал возражать против инициативы сенаторов-демократов, которые предложили выделить $8,5 млрд на экстренное финансирование мер по борьбе с коронавирусом. «Мы будем расходовать все средства, которые будут выделяться. Но надеюсь, нам не придется тратить столько, потому что мы действительно считаем, что сделали замечательную работу и свели опасность к минимуму», - подчеркнул Трамп.