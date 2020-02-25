Акция Минтруда DOST xonçası

В преддверии праздника Новруз Министерство труда и социальной защиты населения дало старт очередной кампании DOST xonçası. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Впервые эта акция была проведена в это же время в прошлом году и была встречена с большим интересом. Акция будет продолжаться до праздника и расширяться день ото дня. К этой акции присоединились свыше 120 организаций и знаменитых людей.

Это показатель богатого духовного мира нашего народа, высоких ценностей праздника Навруз, а также уважения и заботы о пожилых людях.

Акция DOST xonçası охватывает одиноких пожилых людей, малоимущие семьи и некоторые другие категории граждан. Цель акции состоит в том, чтобы поздравить их и угостить праздничной трапезой.

Министерство просит у участников акции приглашать своих друзей присоединиться к акции и делиться информацией о ней с хэштегом #dostxonçası.