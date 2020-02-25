Северная Корея не откроет границу, пока не изобретут вакцину от коронавируса

Северная Корея не станет открывать границу для иностранцев, пока не будет завершена разработка методов лечения и обнаружения коронавируса, сообщил в видеоинтервью северокорейской газете "Чосон Синбо" заместитель министра здравоохранения КНДР Ким Хён Хун, сообщает РИА Новости.

"Всем иностранцам не разрешен въезд в страну через пункты пропуска на границе, а также через морские порты и аэропорты. Это планируется соблюдать, пока метод тестирования и лечения коронавируса не будут окончательно разработаны", - заявил Ким Хён Хун, еще раз подтвердив, что в КНДР пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-2019, в том числе и среди приезжих из-за границы и контактировавших с ними, которые помещены в карантин.