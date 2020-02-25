Причин тому множество. Истеблишмент Демократической партии, устойчиво стоящий на позициях центра, говорил, что просто не может позволить себе делегировать на выборы в ноябре левого кандидата. Давно ли название «социалист» в Америке, пережившей эпоху макартизма, было то, что здесь называют «поцелуем смерти»? А теперь что, это перестало быть «поцелуем любви»?

Можно ли было представить, чтобы 46-м президентом США стал политик, который называет себя «демократическим социалистом»? Еще каких-то полгода назад такое казалось немыслимым, но сегодня и это не исключено.

Были и более прагматические расчеты в пользу того, что избиратели не пойдут за 78-летний Берни Сандерса, который летом 1985 года побывал в Никарагуа, где отмечалась 6-я годовщина победы сандинистской революции и где он хвалил тамошние власти за их борьбу за права женщин и экономическое равенство. А год спустя, в 1986 году, выступая в Университете Вермонта, говорил, что он «в восторге от революции Фиделя Кастро на Кубе, потому что она была «правильным делом, которое подняло бедных людей против богатых». А еще два года спустя, в 1988-м, вместе с женой Джейн Сандерс провел медовый месяц не где- нибудь, а в Советском Союзе.

Поэтому такими важными для самого Сандерса и всей демократической партии стали последние кокусы в штате Неваде. В отличие от первых двух штатов - Айова и Нью-Гемпшир, с их абсолютно доминирующим белым населением, в Неваде избиратели имеют разнообразную расовую и этическую раскраску.

И вот они, эти меньшинства, и преподнесли сюрприз, который теперь проецируется и на другие, более крупные штаты. В Неваде Сандерс (в целом он резко оторвался от своего ближайшего конкурента Джо Байдена: 46 процентов против 20) получил 29 процентов от белых, 51 процентов от hispanics, как здесь называют выходцев из Латинской Америки, которые, казалось бы, должны были ненавидеть социализм, и 27 процентов от афроамериканцев. Сандерсу отдали свои симпатии 65 процентов молодых людей до 30 лет, он стал победителем почти во всех возрастных группах, за исключением людей старше 65 лет, которые проголосовали за Байдена.

А в Калифорнии и Техасе, где праймериз пройдут в так называемый «супервторник» 3 марта и где число латинос составляет 40 процентов, вермонтский сенатор уже лидирует по всем опросам. Он побеждает и Байдена, и Блумберга, которые занимают второе и третье места, не говоря уже об остальных кандидатах. Многие тамошние избиратели, которых опросил журнал Time даже не знают имена таких кандидатов от демократов, как Пит Буттиджич или Эми Клобушар.

«Но это же будет катастрофа, если Сандерса номинируют», - голосят видные члены Демократической партии. Трамп порвет социалиста Сандерса за его приверженность к социализму, убеждены они. А умеренные республиканцы, которые прежде не хотели переизбрания Трампа и готовы были делить с демократами одну палатку, теперь с отвращением отвернутся от своих временных попутчиков. Хочется спростить: «А о чем вы думали раньше, господа? Мало того что за четыре года вы не смогли подыскать подходящего кандидата, который противостоял бы Трампу, так еще не учли тенденцию, которая уже давно набирает силу в Америке - массовое антиолигархическое движение, отмеченное неприятием к господствующей элите и стремлением к большему равенству».