В Иране медики призвали отменить пятничные молитвы
В Министерстве здравоохранения Исламской Республики Иран призвали отказаться от проведения еженедельных пятничных молитв, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Предлагается вообще запретить массовые мероприятия, пишет NEWSru.co.il.
Отметим, что, по официальным данным, жертвами заболевания в Иране стали уже 22 человека, 141 инфицирован.
Ранее Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило о приостановке паломничества в Мекку и Медину с целью помешать распространению эпидемии.