Завтра в Баку будет пасмурно и сухо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем – 10-14, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.
Ночью - 2-7, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.