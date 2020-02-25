SOCAR о поставке первой нефти в Беларусь

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует начать поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим" 20 марта. Об этом сообщил Report заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, объем первой партии для белорусского концерна составляет около 85 тысяч тонн. Отмечается, что первый танкер с азербайджанской нефтью будет отправлен из порта Супса.

Представитель SOCAR добавил, что ведутся переговоры о продаже и доставке второго нефтяного танкера в Беларусь: "Мы сообщим об этом, как только договоренность будет достигнута".

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды на Мозырский НПЗ. Общий объем поставок составит 160 тыс. тонн.