Руководитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнур заразился новым типом коронавируса. Видеозапись его заявления размещена в Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.

"Да, тест на коронавирус оказался положительным у меня, беспокоиться не стоит, я помещен в карантин. Дай Бог, наш народ одолеет коронавирус", - цитирует его РИА Новости.

Зульнур выступает депутатом от города и провинции Кум, где сейчас зафиксировано наибольшее число заражений коронавирусом.

Ранее о заражении коронавирусом сообщили парламентарий Махмуд Садеки и замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.