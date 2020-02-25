Еще один иранский политик заразился коронавирусом видео
Руководитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнур заразился новым типом коронавируса. Видеозапись его заявления размещена в Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.
🎥 ذوالنور هم به #کرونا مبتلا شد— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 27, 2020
حجت الاسلام ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس با ارسال این ویدئو از مبتلا شدن خود به ویروس کرونا خبر داد pic.twitter.com/qw2Tn0qgux
"Да, тест на коронавирус оказался положительным у меня, беспокоиться не стоит, я помещен в карантин. Дай Бог, наш народ одолеет коронавирус", - цитирует его РИА Новости.
Зульнур выступает депутатом от города и провинции Кум, где сейчас зафиксировано наибольшее число заражений коронавирусом.
Ранее о заражении коронавирусом сообщили парламентарий Махмуд Садеки и замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.