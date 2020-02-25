Азербайджан и Турция продлили безвизовый режим

Срок безвизового пребывания граждан Турции и Азербайджана на территории двух стран увеличен с 30 до 90 дней. Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сообщает Report.

По словам посла, соглашение о взаимном освобождении от виз было подписано на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня 25 февраля с участием президентов Азербайджана и Турции.

На встрече было подписано 13 соглашений и совместная декларация, в том числе соглашение о преференциальной торговле и соглашение о строительстве железной дороги до Нахчывана.