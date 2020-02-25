Количество пользователей Nar 4G превысило миллион

За последний год благодаря установке более 1000 базовых станций с технологией LTE/LTE-A в Баку и регионах количество пользователей 4G Nar увеличилось в целом в два раза.

Мобильный оператор всегда уделял особое внимание улучшению качества сети не только в столице, но и в регионах. Так, в результате проведения работ по совершенствованию, в сравнении с предыдущим годом, наблюдается увеличение числа 4G пользователей в разных регионах на 101%. Миллионным абонентом, подключенным к 4G сети, стал именно житель региона - Мушфиг Бабаев из Огузского района.

Главный исполнительный директор Nar Гуннар Панке встретил миллионного 4G абонента в главном офисе Nar и вручил ему в качестве подарка смартфон последней модели.