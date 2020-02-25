Житель Ярдымлы расстрелял дядю и его сына обновлено 16:00
Житель Масаллы на почве конфликта расстрелял своего дядю и двоюродного брата.
Как сообщает Report, между двоюродными братьями возник спор о разделе земли, которая осталась им в наследство от дедушки. В результате житель Масаллы, личность которого пока не установлена, выстрелил из охотничьего ружья в Шамсаддина Фахраддин оглу Керимова и его сын Ниямеддина. Оба скончались.
Убийца скрылся с места преступления. Проводится расследование.
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В Ярдымлы в селе Эчара произошел вооруженный инцидент, сообщает Report.
Согласно информации, в результате стрельбы погибли два человека, личность которых пока не установлена. Предположительно, погибшие отец и сын.
Отмечается, что инцидент, скорее всего, произошел из-за земельного спора.
Проводится расследование.