Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребует от местных властей страны временно закрыть все школы, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что меры вступят в силу со 2 марта и будут действовать до начала весенних каникул. В зависимости от префектуры это либо середина, либо конец марта. При отсутствии дополнительных распоряжений правительства дети вернутся в школы в апреле.

В индивидуальном порядке о закрытии школ уже объявили власти северной префектуры Хоккайдо и западного города Осака.