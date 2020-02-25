Ильхам Алиев наградил трех генералов Погранвойск
Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана орденом «Рашадат» 3-й степени, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, за особые заслуги в обеспечении территориальной целостности, безопасности и охраны государственной границы Азербайджана орденом «Рашадат» 3-й степени награждены генерал-лейтенант Джебраилов Асиф Микаил оглу, генерал-лейтенант Халилов Аскер Сабир оглу, генерал-лейтенант Тагизаде Фархад Сабир оглу.