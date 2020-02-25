ОАО «Азеришыг» продолжает проводить интерактивные собеседования с использованием инновационных и технологических методов с целью обеспечения прозрачности при подборе кадров и привлечения более профессиональных сотрудников.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, организация обращений по поводу устройства в региональные отделы ОАО посредством цифровых технологий стали основой для проведения еженедельных собеседований по системе телепрезентации. Это нововведение способствует прозрачности и доступности непосредственно в кадровой политике.

Желающие трудоустроиться молодые люди из регионов страны, не приезжая в Баку, могут принять участие в собеседовании посредством центров автоматического управления в городах и районах, где они проживают.

Отметим, что с прошлого года в ОАО «Азеришыг» заявление о приеме на работу подается в электронном виде. Кандидаты, которые успешно проходят собеседование, заносятся в кадровый резервный банк ОАО и впоследствии трудоустраиваются.