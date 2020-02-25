Посол Беларуси заявил в Ереване о возможности вступления Азербайджана в ОДКБ

Во время круглого стола по теме «Роль ОДКБ в обеспечении безопасности в Кавказском регионе» участникам обсуждения был задан вопрос о возможности вступления Азербайджана в ОДКБ, которое в дальнейшем помогло бы урегулированию карабах ского конфликта.

«Я хочу обратиться к опыту Советского союза. Мы были все разные, помните, Прибалтийские республики и республики Средней Азии. К счастью, в этой многонациональной семье на территории СССР не было ни территориальных претензий, ни межнациональных, ни межконфессиональных конфликтов. Потому тренд в этом направлении был бы правильным», - сказал посол Белоруссии в Армении Игорь Назарук.

В свою очередь, представитель секретариата ОДКБ Игорь Панарин заявил, что ОДКБ готов к рассмотрению заявок от государств, которые поддерживают цели и задачи Организации.

«Будет это Азербайджан или Монголия, или какая-то другая страна… если посмотреть на нормативно-правовые документы, то там предъявлен ряд требований к таким процедурам. Есть также право консенсуса. Я бы не спешил оценивать, какие государства могут в эти процедурные моменты вступить. Можно рассматривать этот вопрос после того, как страна официально подаст заявку о намерении начать такой процесс», - заявил Панарин.

Между тем посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в ОДКБ действует правило консенсуса.

«Требуется согласие всех участников», - подчеркнул он.