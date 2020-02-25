Ильхам Алиев вручил орден Артуру Расизаде фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил сегодня бывшему премьер-министру Артуру Расизаде орден "За службу Отечеству" 1-й степени. Об этом сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил сегодня бывшему премьер-министру Артуру Расизаде орден "За службу Отечеству" 1-й степени. Об этом сообщает АзерТАдж.
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