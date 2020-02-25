Перебои в электроснабжении Баку устранены обновлено 18:10
В результате аварии на высоковольтной линии, охватывающей некоторые территории Сураханского и Низаминского районов Баку, произошли перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщил haqqin.az начальник Центра по связям с общественностью и медиа ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев, в результате оперативной деятельности персонала подача электроэнергии возобновлена.
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В Бакинском метрополитене остановилось движение поездов, сообщил журналистам глава пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.
По его словам, причиной остановки движение поездов стал спад напряжения.
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В электроснабжении Баку возникли проблемы.
Согласно информации, причиной стала неисправность в работе одной из подстанций.
В настоящее время проводятся работы по устранению проблемы.