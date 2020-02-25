Перебои в электроснабжении Баку устранены обновлено 18:10

В результате аварии на высоковольтной линии, охватывающей некоторые территории Сураханского и Низаминского районов Баку, произошли перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщил haqqin.az начальник Центра по связям с общественностью и медиа ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев, в результате оперативной деятельности персонала подача электроэнергии возобновлена.

*  *  *

В Бакинском метрополитене остановилось движение поездов, сообщил журналистам глава пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, причиной остановки движение поездов стал спад напряжения.

*  *  *

В электроснабжении Баку возникли проблемы.

Согласно информации, причиной стала неисправность в работе одной из подстанций.

В настоящее время проводятся работы по устранению проблемы.

7676 просмотров