ДТП на трассе Алят – Астара: образовалась большая пробка Фото
Сегодня днем на трассе Алят – Астара на участке, проходящем через жилой массив Гырхчыраг в Сальяне, перевернулся автомобиль КамАЗ, груженный камнем-кубиком, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, перевернувшийся автомобиль и камни, рассыпавшиеся на проезжей части, перекрыли дорогу, и в настоящее время в направлении Астары образовалась большая пробка.
Водители и пассажиры транспортных средств помогают сотрудникам дорожной полиции расчистить дорогу.