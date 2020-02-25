Власти Азербайджана одобрили сделку по покупке венгерской компанией MOL доли американской Chevron в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"Азербайджанская сторона утвердила соглашение по приобретению компанией MOL у американской Chevron 9,57% долевого участия в проекте АЧГ и 8,9% доли в нефтепроводе БТД", - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, с одобрением сделки со стороны азербайджанских властей MOL становится полноправным участником консорциума по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли и нефтепровода БТД.