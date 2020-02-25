В Баку не работают светофоры на 20 перекрестках

Принимаются оперативные меры для своевременного устранения плотного пассажиропотока, который может возникнуть вокруг станций метро «Ази Асланов», «Ахмедлы», «Халглар Достлугу», «Нефтчиляр» и «Кёроглу» в связи с прекращением электроснабжения.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в настоящее время в районы указанных станций метрополитена привлекаются дополнительные рейсовые автобусы.

Кроме того, в связи с прекращением электроснабжения не работают светофоры примерно на 20 перекрестках в Низаминском и Хатаинском районах столицы. Принимаются оперативные меры по восстановлению работы светофоров. О перекрестках, на которых не работают светофоры, сообщено в соответствующие организации и движение на этих перекрестках регулируется сотрудниками Государственной дорожной полиции.

Просьба к водителям до восстановления работы светофоров руководствоваться при вождении транспортных средств требованиями дорожных знаков и правилами перехода нерегулируемых дорожных переходов.