Биткоин сдался, рынок ушел вниз

За прошедшую неделю криптовалютный рынок потерял около 8% своей капитализации.

Источником давления на криптовалюты стало падение основных мировых рынков, вызванное опасениями из-за продолжающегося распространения нового коронавируса. При этом Bitcoin (BTC) в данной ситуации не повел себя как защитный актив в виде «цифрового золота», сдался и потерял в цене.

За прошедшую неделю общая капитализация криптовалютного рынка заметно снизилась, потеряв около 8%. На утро среды, 26 февраля 2020 года, она составила 268,2 млрд долларов США против 291,2 млрд долларов США на конец прошлого отчетного периода.