Эрдоган о ситуации в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели трех турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, силы правительственной армии Сирии понесли более серьезные потери.

«Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться», - сказал глава республики.

Он также добавил, что в настоящее время в Идлибе ситуация развивается в пользу Турции.

«Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения», - подчеркнул президент.