Очередной скандал в оппозиции: из D-18 уходят активисты

В Азербайджане в оппозиционном движении D-18 в знак протеста против непристойных действий лидера движения Руслана Иззетли ряд ее членов вышли из состава организации и выступили с соответствующими заявлениями в Facebook. Иззетли был кандидатом от второго Хатаинского избирательного округа №33 (результаты по данному округу аннулированы – ред.) на недавних парламентских выборах.

Участники D-18 утверждают, что поведение Руслана Иззетли идет вразрез с заявленными им принципами и ценностями. Пользуясь своим положением лидера движения, Иззетли делал непристойные предложения женщинам, которые входили в D-18. И это несмотря на то, что сам он давно женат.

Подавший в отставку из движения Рашад Умбаев пишет, что вступил в организацию четыре года назад, поверив, что она является динамичной и продвинутой платформой, где создана свободная и благоприятная атмосфера для реализации молодыми людьми своих идей. Однако увиденное в организации его сильно разочаровало.

«После того как я стал свидетелем, как лидер D-18 Иззетли допускает непристойные действия в отношении молодых женщин из движения, я понял, что моя совесть не позволит более находится здесь. Поэтому я официально заявляю, что ухожу из D-18 и больше не несу никакой ответственности за эту организацию», - написал Умбаев на своей странице в соцсети Facebook.