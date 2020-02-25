Очередной скандал в оппозиции: из D-18 уходят активисты
В Азербайджане в оппозиционном движении D-18 в знак протеста против непристойных действий лидера движения Руслана Иззетли ряд ее членов вышли из состава организации и выступили с соответствующими заявлениями в Facebook. Иззетли был кандидатом от второго Хатаинского избирательного округа №33 (результаты по данному округу аннулированы – ред.) на недавних парламентских выборах.
Участники D-18 утверждают, что поведение Руслана Иззетли идет вразрез с заявленными им принципами и ценностями. Пользуясь своим положением лидера движения, Иззетли делал непристойные предложения женщинам, которые входили в D-18. И это несмотря на то, что сам он давно женат.
Подавший в отставку из движения Рашад Умбаев пишет, что вступил в организацию четыре года назад, поверив, что она является динамичной и продвинутой платформой, где создана свободная и благоприятная атмосфера для реализации молодыми людьми своих идей. Однако увиденное в организации его сильно разочаровало.
«После того как я стал свидетелем, как лидер D-18 Иззетли допускает непристойные действия в отношении молодых женщин из движения, я понял, что моя совесть не позволит более находится здесь. Поэтому я официально заявляю, что ухожу из D-18 и больше не несу никакой ответственности за эту организацию», - написал Умбаев на своей странице в соцсети Facebook.
Другой член движения, студентка факультета журналистики БГУ Сакинаханум Мамедова, утверждает, что в движении полностью отсутствует дисциплины, зато все время возникают конфликты, допускаются ошибки в направленности организации. «Непристойное поведение Руслана Иззетли стало последней каплей, и я приняла решение покинуть организацию», - заявляет она.
С аналогичным заявлением выступил и Мухаммед Кекалов, подчеркнув, что более не может находиться в организации, которой руководит Руслан Иззетли.
«Перед камерами и в интервью журналистам Руслан пытается казаться демократом с прогрессивным мышлением, однако, сидя в кресле лидера, он допускает мошеннические и непристойные действия. С такими людьми нельзя идти одной дорогой», - подчеркивает он.
Подавшие в отставку члены движения также сообщили, что Руслан Иззетли нелегальными путями получает финансирование из различных западных фондов и отчитывается только этим фондам. При этом все полученные деньги он тратит на личные цели. В последнее же время он активизировал связи с некоторыми международными организациями и радикальными оппозиционными группами, также финансируемыми из-за рубежа.