Личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом 5 марта в Стамбуле не планируется, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«5 марта у президента Путина другие рабочие планы», — ответил Песков журналистам, добавив, что пока поездка в Стамбул в этот день не планируется.

Песков также отметил, что в настоящий момент российская и турецкая стороны «на рабочем, экспертном уровне» продолжают обсуждение кризиса вокруг Идлиба.

25 февраля Эрдоган сообщил, что рассчитывает встретиться cо своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.