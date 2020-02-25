Отмечается, что ранее в Пакистан уже прибыли китайские эксперты для анализа ситуации.

Китай намерен отправить в Пакистан 100 тысяч уток для помощи в борьбе с нашествием саранчи, с которым сейчас пытаются справиться местные власти. Об этом сообщает Guardian.

Китай, в прошлом неоднократно переживавший нашествия саранчи, использовал против них уток наряду с другими средствами. В 2000 году, в частности, около 30 тысяч птиц были направлены в Синьцзян-Уйгурский автономный район, чтобы сдержать распространение насекомых. Местные исследователи отмечают, что такой способ эффективен и экологичен (по сравнению с пестицидами). Одна утка может съесть более 200 насекомых в день.

По данным ООН, нынешнее распространение саранчи, связанное с климатическими процессами в 2018-2019 годах, затронуло Восточную Африку и некоторые страны Азии.

В Пакистане нашествие саранчи стало самым масштабным за последние десятилетия. Насекомые уничтожили посевы пшеницы, хлопка и других культур на больших территориях на юге страны. Их стаи также прилетели в Карачи (крупнейший город страны) впервые с 1960-х годов.