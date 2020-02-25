Найдена самая дорогая недвижимость Европы

Знаменитый кутюрье и фэшн-магнат Пьер Карден приобрел недвижимость в начале 1990-х годов на аукционе. В доме часто проходили шумные вечеринки и показы. Модельер пытался продать виллу в 2015 году за 300 миллионов фунтов стерлингов, но тогда на нее не нашлось покупателей.

Palais Bulles, или Bubble Palace («Дворец из пузырей») 1979 года постройки находится в коммуне Теуль-сюр-Мер в Приморских Альпах на побережье Средиземного моря. Площадь дома составляет почти 13 тысяч квадратных футов (1,2 тысячи квадратных метров). В нем есть панорамная лаундж-зона, гостиная, 11 ванных комнат и 10 спален люкс, оформленных современными художниками.

На прилегающей территории в 8,5 тысячи квадратных футов (790 квадратных метров) находятся сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр на 500 человек с видом на море. В разное время виллу посещали актеры Пирс Броснан, Дакота Фаннинг, Зои Кравиц, музыкант Рис Иванс, другие знаменитости.

Самый дорогой дом в США превзошел по дороговизне Palais Bulles — особняк The One предварительно оценили в 500 миллионов долларов. Вилла площадью 9,3 тысячи квадратных метров расположилась на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан.