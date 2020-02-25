Сотни террористов депортированы из Турции

Турция с ноября 2019 года депортировала более 250 подозреваемых в терроризме иностранцев, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"С ноября 2019 года из Турции было выдворено 253 иностранца, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Запрет на въезд в Турцию применен в отношении 7 918 граждан 102 стран мира, подозреваемых в террористической деятельности", - передает слова Сойлу Anadolu.

Турецкий министр добавил, что в рамках антитеррористических операций ВС Турции в регионе нейтрализованы более 3,5 тысячи террористов "Исламского государства".